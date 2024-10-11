ليلة في حب حضرة النبي.. أبو شعرة: "مصر أم الدنيا وأبوها وعمها"

بدأت منذ قليل فرقة الأخوة أبو شعرة ليلة في رحاب مسرح ساقية الصاوي بالزمالك في حب رسول الله مدحًا وتعظيمًا، ما بين القصائد السوري والمصرية والعربية الفصحي عن مكانة الهادي المصطفى.

بدأت الحفلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم( سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله) ووصلة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتفاعل الجمهور المزيج بين أهل الشام ومصر بالزغاريد والهتاف خاصة مع أغنية (طلع البدر علينا).

وقدم أحد المترددين بكثرة على حفلات أبو شعرة باقة من الورود مدحًا لأدائهم، ليرد عليه أحد أفراد الفرقة قائلا: "أن مصر هى أم الدنيا وأبوها وعمها".

وتقدم الفرقة باقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صل على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبى وقمرن وبحبك وبريدك ، ويختتم الفريق الحفل بـ "هو كده الحي".

وقال عبد الرحمن أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بسوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفًا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية.