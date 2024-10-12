إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق المنصوره دمياط أمام قرية البرامون بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مجدى عبدالعزيز مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير شعبة البحث الجنائى بتلقيه اخطارا من مأمور مركز المنصورة، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع نصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على طريق المنصوره دمياط أمام قرية البرامون.

وعلى الفور إنتقل ضباط مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبفحص البلاغ تبين إصابة 4 أشخاص وهم:-

سليمان البدراوى البدراوى يونس - 54 عاما مقيم البرامون - مصاب باشتباه كسر بالركبه اليسرى.

منى عبد الناصر محمد ابراهيم - 30 عاما - مقيمة كفر البرامون - مصابة بكسر بالذراع الايسر.

أشرف محى الدين عبد القادر - 49 عاما - مقيم كفر البرامون - مصاب ما بعد الارتجاج.

محمود محمد عطيه احمد - 17 عاما - مقيم كفر البرامون - مصاب بجروح وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج، كما تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.