بايت دانس تكشف عن أول سماعات أذن في الصين

تسعى بايت دانس إلى التوسع في مجال الأجهزة من خلال أول مجموعة من سماعات الأذن. لن تتوفر سماعات Ola Friend التي تبلغ قيمتها 170 دولارًا لمالك تطبيق تيك توك إلا في الصين في الوقت الحالي. وهي مرتبطة بمساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالشركة، Doubao، والذي يمكن تنشيطه بأمر صوتي.

وفقًا لصحيفة South China Morning Post، سيتمكن مرتدو السماعات من استخدام سماعات الأذن المفتوحة كدليل سياحي أثناء السفر وممارسة اللغة الإنجليزية (من بين أشياء أخرى) بعد إقرانها بتطبيق Doubao المحمول. وتشير النشرة إلى أن Doubao هو حاليًا تطبيق GAI الأكثر شهرة في الصين، مع أكثر من 47 مليون مستخدم نشط شهريًا في سبتمبر.

يأتي ظهور Ola Friend بعد أن أكملت بايت دانس عملية شراء Oladance، وهي شركة مصنعة لأجهزة الصوت القابلة للارتداء، هذا العام. تمتلك بايت دانس أيضًا شركة Pico لصناعة سماعات الواقع الافتراضي.

تتوفر سماعات الأذن بأربعة ألوان، الأرجواني والفضي والأسود والأبيض. الطلبات المسبقة مفتوحة اليوم وستقوم Ola Friend بشحنها في 17 أكتوبر.