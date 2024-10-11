ضمن مبادرة "خفض الأسعار".. منبال أول قرية تنفذ معرض للسلع الغذائية بمطاي

قام المهندس هشام عبد الحليم رئيس الوحدة المحلية لقرية منبال بمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بتنفيذ معرض لبيع السلع الغذائية واللحوم ، ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" ، وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة .

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، على متابعة توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينة والقرى ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، تحت إشراف السيد فضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين المركز ، وأضاف رئيس المركز ، انه ضمن تفعيل مبادرة بداية ، و يتم التوسع في فتح المنافذ ومتابعتها، حيث يستمر منفذ لبيع اللحوم البلدية بقرية منبال في العمل بسعر مخفض 340 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون بين جزاري القرية ، وتموين قرية منبال، لخدمه أهالي المنطقة ، بالاضافة إلى منفذ للسلع بقرية منبال، يتم فيه بيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين، بحضور هشام عبد الحليم رئيس القرية، وأكد عويس قاسم، رئيس المركز على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

ومن جانبه أوضح المهندس هشام عبد الحليم رئيس الوحدة المحلية لقرية منبال، أن معرض السلع الغذائية تم تنفيذه ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بتكليف من المهندس عويس قاسم رئيس المركز ، وتنفيذا لتوجيها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، بأسعار مخفضة ، حيث تباع اللحوم بــ 320 جنيها للكيلو ، والسكر بــ 30 جنيها للكيلو ، والارز بــ 24 جنيها للكيلو ، والزيت بــ 35 جنيها للكيلو ، والمكرونة 5،17 جنيها للكيلو ، والدقيق بــ 17 جنيها للكيلو ، وباكو الشايبــ 9 جنيهات .وكيلو الشاي بــ 200جنيها ، واللحم السوداني بــ 285 جنيها للكيلو ، واللحوم المجمدة بــ 200 جنيها للكيلو ، شاكرا تعاون جزاري قرية منبال في تخفيض أسعار بيع اللحوم البلدية .

وأكد أهالي قرية منبال، أن معرض السلع الغذائية وفر احتياجات المواطن بأسعار مخفضة، مشيدين الأهالي في نفس الوقت، بنشاط ومصداقية رئيس الوحدة المحلية المهندس هشام عبد الحليم ، والذي دائما يبحث عن رفع العبء عن مواطن القرية ، معبرين ايضا ان نشاط وأعمال رئيس القرية وتواجده ، تجعله من افضل رؤوساء القرى.