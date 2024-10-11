محمد منير لـ "الوفد": الحشاشين تجربة فريدة وكريم عبد العزيز كاريزما خطيرة

محمد منير: الحشاشين أقوى الأعمال التاريخية في الدراما المصرية

يعتبر الفنان الشاب محمد منير من الوجوه البارزة في الدراما المصرية خلال الفترة السابقة، حيث تميز بموهبته الفائقة وقدرته على تجسيد الشخصيات بعمق وإتقان، كما أنه أستغل فرصته في العديد من الأعمال الدرامية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وأبرزها مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي أنطلق في الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

محمد منير

الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

محمد منير: الحشاشين أقوى الأعمال التاريخية في الدراما المصرية



ومن خلال تصريحات خاصة لـ «بوابة الوفد الإلكترونية»، كشف محمد منير عن تفاصيل شخصيته وقدرته على تجسيد دوره بإحترافيه ومهارة عالية من خلال تدريباته الشاقة المتواصلة لتقديم عمل فني يليق بالجمهور، قائلاً: «جسدت شخصية طيفور وهو مجند في جيش الدولة السلجوقية، كما أنني انجذبت للدور منذ اللحظة الأولى وتحديدا لأنه جندي يجمع صفات مميزة واهمها أنه شجاع لا يخشى أحد ويقف دائماً بجانب صديقه، بالإضافة إلي أن تدريبات الشخصية كانت شاقة للغاية وبذلت مجهود بدني كبير لآخر مشهد قومت بتصويره في المسلسل، بداية من التمارين و ركوب الخيل، من أصعب الأعمال التي قدمتها لأنه عمل تاريخي وحقبة زمنية قديمة على مر العصور، لذلك شعرت بالحماس في تجربة الحشاشين لانه تجربة جديدة، وعمل مختلف تماما عن أي أعمال قدمتها سابقا.

الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

الفنان محمد منير

محمد منير: «كريم عبد العزيز من أهم ممثلي الوطن العربي»

أعرب محمد منير عن سعادته لمشاركته في عمل مع النجم كريم عبد العزيز، معلقاً: « من أهم ممثلي الوطن العربي في الوقت الحالي، والعمل معه يجعلك تتعلم الاجتهاد وحب العمل والانضباط والالتزام في المواعيد، له كاريزما قوية، بالاضافة إلي أن الحشاشين هو ثاني عمل يجمعني معه بعد الإختيار 2، كريم عبدالعزيز هو إنسان رائع على المستوى الإنساني بغض النظر عن كونه نجم كبير».

الفنان محمد منير



أحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

الفنان محمد منير

الفنان محمد منير



وحصل مسلسل الحشاشين على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز الدانة للدراما الخليجية، كما فاز كذلك بجائزة أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.