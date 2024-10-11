الطرق الصوفية تنعي شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية وتعلن الحداد

توفي منذ قليل الدكتور محمود أبو الفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية عن عمر ناهز 70 عاما.

مشيخة الطرق الصوفية تنعي وفاة شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية

ينعى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة الدكتور محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية، وعضو المجلس الاعلي للطرق الصوفية.

حيث نعته المشيخة عبر صفحتها الإلكترونية عبر موقع الفيسبوك قائلة: “ ينعى المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية، وعضو المجلس الاعلي للطرق الصوفية والمستشار القانوني لها داعيا المولي عز و چل أن يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح چناته”

الشيخ محمود أبو الفيض

وكان للشيخ الراحل دور كبير في نشر التصوف الاسلامي ومواجهة خطر التيارات المتطرفة، إضافة إلي أنه شارك في ثورة 30 يونيو المجيدة وتصدي لخطر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

ونعت الطرق الصوفية الشيخ الراحل واعلنت الحداد 3 أيام حيث من المنتظر تشييع الجثمان صباح غدا السبت بحضور أعضاء المجلس الاعلي للطرق الصوفية ومشاركة جميع شيوخ البيت الصوفي.