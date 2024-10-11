الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رينارد مرشحًا لتدريب منتخب السنغال

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

بدأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم البحث عن مدير فني جديد لتولي مهمة القيادة الفنية لأسود التيرانجا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل المدرب لاليو سيسه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم عن قائمة تضم ثلاثة مدربين مرشحين لقيادة المنتخب السنغالي خلفا لاليو سيسه الذي استقال من منصبه بعد تسعة أعوام قضاهم على راس الجهاز الفني.

txt

رينارد مرشح لتدريب الريان القطري

txt

هيرفي رينارد يثير الشكوك حول عودته لقيادة المنتخب السعودي

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي هيرفي رينارد المدرب الاسبق للمنتخب السعودي يتواجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة المنتخب السنغالي ومعه السنغاليان حبيب باي و عمر داف.

الجدير بالذكر أن رينارد لديه تجارب سابقة في قارة أفريقيا شهدت الكثير من النجاح والتمير حيث سبق أن تولي تديب المغرب و زامبيا.

الجريدة الورقية