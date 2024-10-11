إصابة 4 أشخاص فى حادث إنقلاب توك توك بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص فى حادث إنقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة بمركز السنبلاوين أمام قرية برقين.

البداية جاءت عندما تلقى اللواء مجدى عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب توك توك أمام قرية برقين .

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة السنبلاوين وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبفحص البلاغ تبين إصابة اصابة كلا من محمد احمد عبد العزيز 20 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وعبد الله رفعت احمد 32 عاما مصاب بجرح قطعى بالذراع الايسر ، واشتباه كسر بالذراع الايسر ورضا محمد الزنفلى 53 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالوجه، وايه رضا محمد 13 عاما ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ، وجميعهم مقيمىن بقرية ابوقراميط السنبلاوين تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العام