الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

ورشة عمل مصغرة لرجال أعمال مصريين بكاليفورنيا لبحث سبل دعم النمو الاقتصادى المصرى

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد السفير د. حسام الدين علي، قنصل عام مصر فى لوس انجلوس، ورشة عمل شارك فيها خمس من كبار رجال المال والأعمال ذوى الأصول المصرية وأحد إستشاريين التدريب والمهارات، بعنوان "سبل مساهمة رموز الأعمال المصريين الأمريكيين فى كاليفورنيا لجهود التنمية الإقتصادية والإستثمار فى مصر". 

شارك فى ورشة العمل ليلى بنس، رئيسة شركة بنس لإدارة الثروات، ودرايدن بنس، مدير الإستثمارات بالشركة، وتشاد الحجار، رئيس مجموعة الحجار الدولية، وجون بول يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة يوسف نبيه للهندسة الهيكلية ورئيس مجموعة من الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستثمارات دولياً، ود. أشرف يوسف، مدير البرمجيات وإستشارى الذكاء الاصطناعى بشركة ريفر روك للإستشارات وبعدد من كبرى الشركات العالمية بكاليفورنيا.

 كما شارك إيهاب البيطار، وهو صاحب شركة لتطوير برمجيات التدريب والمهارات الوظيفية، كذلك فى أعمال الورشة.

ناقش المشاركون كيفية قيام رجال الأعمال المصريين بكاليفورنيا بدعم جهود تشجيع الاستثمار والتنمية في مصر، سواء بشكل مباشر من خلال أعمالهم واستثماراتهم، أومن خلال لعب دور ترويجى في مجتمع الأعمال الأمريكي، فى مجالات الاستثمار في مصر، والسياحة، والاستيراد للسلع المصرية، ونقل المعرفة والخبرات في مجالات نشاطهم، بما فى ذلك فى مجال الذكاء الاصطناعى، والصناعة، والأمن الغذائى، والإستثمار فى الاسواق المالية، والعقارية، وغيرها.

وقد أجمع المشاركون على أن ورشة العمل قد مثلت خطوة أولى ينبغى البناء عليها، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة العمل بصورة دورية، مع التوسع تدريجيا فى عدد كبار رجال الأعمال المشاركين فى أعمالها، لتكون بمثابة منتدى اقتصادى مصغر لكبار رجال الأعمال من أصول مصرية فى كاليفورنيا، يناقشون خلاله سبل مساهمتهم فى دعم وتنمية الإقتصاد فى مصر.

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