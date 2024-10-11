"الزراعة" تنشر أهم التوصيات الفنية للموسم الزراعي الجديد

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إطلاق أهم التوصيات والإرشادات للموسم الزراعي الجديد لعام 2024.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، ان هذه التوصيات تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع التحديات المناخية الراهنة، حيث تشمل التوصيات إرشادات حول توقيت الزراعة، واختيار الأصناف المناسبة، وطرق مكافحة الآفات، بالإضافة إلى نصائح حول استخدام الأسمدة والممارسات الزراعية المستدامة.

وشدد على أهمية الالتزام بالتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وضمان جودة المحاصيل، كما يدعو المركز جميع المزارعين إلى متابعة هذه التوصيات بعناية والاستفادة منها لتحقيق أفضل النتائج في زراعتهم، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويمكن الاطلاع على التوصيات الكاملة والمزيد من المعلومات، من خلال الصفحات والمواقع الرسمية للوزارة أو الاتصال مباشرة بمركز معلومات تغير المناخ.