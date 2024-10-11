أعلى جودة في تشطيب وحدات "سكن لكل المصريين" في سوهاج الجديدة

تفقد المهندس شريف عبد البديع رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ، مشروع إنشاء وحدات سكنية لمشروع سكن لكل المصريين .

و تابع عبدالبديع ، أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية و الواجهات الخارجية للعمارات.

أعلن رئيس الجهاز ، أن مشروع انشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقه ٧٣٥ فدان مجاوره رقم ٣٦ ة يتكون من ٤٢ عماره بإجمالي ١٠٠٨ وحدات بمساحة ٩٠ م٢ للوحده كاملة التشطيب ، و جارى البدء فى اعمال تشطيب بعض الوحدات و الواجهات الخارجيه لبعض العمارات .

أوصى عبدالبديع ، بضرورة تسريع الانتهاء من الاعمال وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى جودة وافضل الخامات والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمنى وتفقد اعمال الطرق بالمنطقه وطالب بسرعة إنهاء الاعمال وبمواصفات عاليه .