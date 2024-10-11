الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

أعلى جودة في تشطيب وحدات "سكن لكل المصريين" في سوهاج الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تفقد المهندس  شريف عبد البديع رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ، مشروع إنشاء وحدات سكنية لمشروع سكن لكل المصريين .

و تابع عبدالبديع ، أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية و الواجهات الخارجية للعمارات.

أعلن رئيس الجهاز ، أن مشروع انشاء عمارات الإسكان الاجتماعي  بمنطقه ٧٣٥ فدان مجاوره رقم ٣٦ ة  يتكون من ٤٢ عماره بإجمالي ١٠٠٨ وحدات بمساحة ٩٠ م٢  للوحده كاملة التشطيب ، و جارى  البدء فى اعمال تشطيب بعض الوحدات و الواجهات الخارجيه لبعض العمارات .

  أوصى عبدالبديع ، بضرورة تسريع الانتهاء من الاعمال وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه مع الاهتمام بتشطيب الوحدات  بأعلى جودة وافضل الخامات والانتهاء من الموقع العام  وفق البرنامج الزمنى وتفقد اعمال الطرق بالمنطقه وطالب بسرعة إنهاء الاعمال وبمواصفات عاليه  .

مواد متعلقة

تفاصيل مزاد محال الفاكهة والخضار والثلاجات في سوق الجملة سوهاج الجديدة

سوق الجملة في سوهاج الجديدة جاهز.. وتسريع طرح الكافتيريا

الجريدة الورقية