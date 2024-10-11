الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ اقتصاد: حياة كريمة تسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن الأزمات العالمية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة «حياة كريمة» رائدة على مستوى العالم، خاصة بعدما استطاعت من رفع مستوى رفاهية المواطن وتقدم له الخدمات، التي تتوافق مع حد كبير مع مسمى هذه المبادرة، من توفير للمواطن حياة كريمة بمعناها الشامل، فضلا عن  تقليل الفجوة التنموية ما بين الأقاليم المختلفة نظرا للمعايير التي وضعت اختيار القرى أو المراكز المستهدفة في هذه المبادرة سواء في مراحلها الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تعمل على  كبح جماح التضخم الناتج عن الأحداث العالمية، لافتا إلى أن استغلال  انتشار هذه المبادرة على كافة المحافظات والأقاليم كان ذراعا مساعدا للدولة في توفير السلع والخدمات بالأماكن المختلفة بالشكل الذي ألقى قدر كبير من الطمأنينة لدى المواطن، بأن لم تنخفض المعروض من السلع في المستقبل، إذ أنه يعد من أهم العوامل المحددة للطلب.

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وأوضح، أن توفير المبادرة السلع بأسعار مخفضة الذي يخلق فجوة كبيرة بين هذا السعر والسعر الموازي له في الأسواق الحرة، هو واحد من أهم الأسباب التي تساعد على إجبار الموردين على تقليل أسعارهم، لافتا إلى أن المواطن في حاجة ماسة خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكد أن معدل استهلاك المواطنين خلال هذا الفترة يزداد.

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