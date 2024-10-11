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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النائب محمود قاسم: القمة الثلاثية فى إريتريا تواجه أطماع إثيوبيا فى الأراضى الصومالية

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

أشاد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالبيان الثلاثى الصادر عن مصر والصومال وإريتريا، وذلك فى ضوء القمة الثلاثية بين رؤساء الدول الثلاثة، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي تواصل التنسيق مع دول القرن الإفريقي لخفض التوتر الناجم عن الأطماع الإثيوبية في أراضي الصومال، في إطار جهودها لتحقيق الأمن والسلامة بالقارة السمراء.

وأكد " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإريترية أسمرة، والمشاركة في عقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية، تأتي في توقيت فى غاية الأهمية الأهمية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً للاضطرابات والتوترات التي تتطلب من الجميع الاتحاد والتكاتف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن القمة بين مصر وإريتريا والصومال تؤكد أواصر العلاقات بين البلدان الثلاثة وحرص كل منهم على تعزيز العلاقات بينهم في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال تبادل المعلومات الاستخبارات العسكرية وتبادل المعلومات والتعاون العسكري لحماية المصالح المشتركة على رأسها ما يتعلق بالأمن القومي.

وأعرب النائب محمود قاسم عن ثقته التامة فى أن التعاون بين مصر وإريتريا والصومال يضمن الحفاظ على مسار التجارة في البحر الأحمر وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك حماية المصالح المائية وتأمين الملاحة البحرية، مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسى إلى إريتريا سيكون لها العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية لحماية الأمن القومى الافريقى والمزيد من التعاون التي تخدم مصالح البلدان المشتركة استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى تعزيز الجهود المصرية نحو خفض تأثير حدة التوترات على المنطقة وعدم إثارة الأزمات في البلدان ذات المصالح المشتركة، ومساندة للأشقاء وهدفها توحيد القرارات بين القاهرة ودول القرن الأفريقي لإيقاف أي تهديدات أو عدائيات تواجهها.

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