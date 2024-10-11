برلماني: زيارة الرئيس السيسى لإريتريا تسهم فى استقرار منطقة القرن الإفريقي

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إريتريا وعقد قمة ثلاثية بين مصر والصومال وأريتريا بمثابة دليل قاطع على الاهتمام المصرى الكبير لدعم الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار " زين الدين " فى بيان له أصدره آليوم إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا جاءت في توقيت هام للغاية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية مؤكداً أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم عملية التنمية في المنطقة.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بجميع القضايا التى تمت مناقشتها على طاولة القمة الثلاثية بين قادة مصر والصومال واريتريا بصفة عامة ومناقشة الأوضاع الإقليمية خلال الزيارة التى تعكس إدراك مصر لأهمية استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وما لذلك من تأثير مباشر على أمن المنطقة وسلامتها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تسعى دائمًا لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار، مما ينعكس إيجابًا على مصالح شعوب المنطقة.