إسماعيلي 2010 يفوز على بلدية المحلة في دوري الجمهورية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2010، على نظيره بلدية المحلة، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة دوري الجمهورية.

أحرز هدف الإسماعيلي عمر ماريو في الدقيقة 70 من اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويلجأ الفريقين لركلات الترجيح، التي شهدت تألق الحارس أحمد عطية، حيث تمكن من التصدي لثلاث ركلات منحت الإسماعيلي الفوز.

وفي ركلات الترجيح سجل أحمد عبد المجيد و إبراهيم الوكيل و حسين أحمد.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبد الهادي

الدفاع: محمد عطا و ياسين محمد و ياسين أبو طالب و إبراهيم الوكيل

الوسط: محمد نادر و يوسف حسن و عمر صبري و عمر شريف و محمد مصطفى

الهجوم: يوسف أبو جريشة

و شارك في الشوط الثاني، أحمد عبد المجيد، وعمر ماريو، وحسين أحمد، وخالد هاني، وأحمد عطية بدلا من عمر صبري، وياسين أبو طالب، ومحمد مصطفى، ويوسف أبو جريشة ومحمد عبد الهادي.

ويقود الفريق فنيا كل من،

حمام إبراهيم مديرا فنيا، ومودي سعدالله مدربا عاما، وصلاح حسن مدربا للحراس، وعبد الرحمن شيتوس مدربا للأحمال، ومحمد عادل أخصائي علاج طبيعي، ومحمد إبراهيم إداريا.