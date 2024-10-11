طريقة تقديم التظلمات على بطاقات الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الإعاقة

يبحث الكثيرون عن تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تيسيرًا على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم.

وتفحص اللجان المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024 المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقه البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقييمين الطبي والوظيفي.

طريقة التقديم

يمكن تقديم تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:

تقديم تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024 ورقيًا من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة

تقديم التظلمت ورقيًا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

تقديم تظلمات رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

يمكن للمواطن من تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، فمنذ بدء عمل لجان تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024 وحتى اليوم الجمعة 11 أكتوبر توافد عدد 71،184 مواطنا لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد عدد 685 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 36،912 تظلما، وقد تغيب عدد 5،645 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إيجاز عدد 34,920 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.

وتم قبول عدد 2،984 مواطنا من المتقدمين لـ تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 23،594 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر في تظلمات عدد 4,689 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة آخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف الوزارة التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتسخر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة وعمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.