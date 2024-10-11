85% أسئلة مقالية في امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تضمين امتحانات شهر أكتوبر 85 في المائة أسئلة مقالية للصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2024-2025 في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي تتضمن 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية في كل مادة.

وتنطلق امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على المنهج الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة من بدء الدراسة في 21 سبتمبر 2024.

آلية امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا.

تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن امتحانات شهر أكتوبر كما هو متبع في العام الماضي.

في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان.

الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص، والخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر، وسرقة، ....) فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمي، والرسمى لغات، والخاص، والخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ويقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية لامتحانات شهر أكتوير تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدوري رقم (49) بتاريخ 21 نوفمبر 2022.

