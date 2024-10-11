إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تعرض 7 أشخاص للأصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية فانوس، بدائرة مركز طامية، بمحافظة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

وتلقى مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية ،يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة قسم شرطة طامية، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

صعق كهربائي ينهي حياة تلميذ بقنا

كما لقي تلميذ مصرعه، صعقًا بالكهرباء داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم نقله جثمانه إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز.

مصرع تلميذ بصعق كهربائي داخل منزل في قنا

وبعد الفحص تبين مصرع التلميذ، يبلغ من العمر 12 عامًا، بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.