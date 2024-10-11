غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا أمس الخميس، اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتور حازم محمد عثمان ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير بيئة العمل في محافظة سوهاج.

تناول الاجتماع الدور الريادي الذي تقوم به مديرية القوى العاملة في سوهاج، لا سيما في مجال التفتيش على السلامة والصحة المهنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من الغرفة التجارية بسوهاج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين ظروف العمل في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

من جانبه، قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللقاء ناقش عدة محاور أساسية، أبرزها خلق فرص عمل لأصحاب الهمم، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم أنه تم الاتفاق على عقد ندوة توعوية لأصحاب الأعمال لبحث حقوق العمال وواجباتهم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيف يجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص العمل، بهدف تعزيز توظيف الشباب وخلق فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة القوى العاملة على أهمية توعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، ودعم التوافق بين الطرفين، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة المنشآت والعاملين.

كما ناقش الطرفان سبل جذب الاستثمارات إلى محافظة سوهاج، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مع عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منهم: أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وائل أبو رحاب، أشرف بخيت عبد اللاه، المهندس أحمد أحمد سلطان السمان، الدكتورة جيهان علي ربيع، ومؤمن الشاوري، مدير عام الغرفة.