أصيب أثنين بإصابات مختلفة اليوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الجديد قبل كارتة الطور اتجاه شرم الشيخ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

تلقي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد وقوع حادث حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الجديد قبل كارتة الطور اتجاه شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من :-

جورج سليمان وليام 65 سنة - القاهرة - كدمه بالضلوع والكتف الايسر.

منال لبيب غطاس - 62 سنة - القاهرة - كدمه بالجانب الايسر



علي الفور تم نقل المصابين الي مجمع الفيروز الطبى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث.

كما قامت إدارة مرور جنوب سيناء برفع آثار الحادث من الطريق الجديد لتفادي اى حادث