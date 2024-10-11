لقي تلميذ مصرعه، صعقًا بالكهرباء داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم نقله جثمانه إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

صعق كهربائي ينهي حياة تلميذ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز.

مصرع تلميذ بصعق كهربائي داخل منزل في قنا

وبعد الفحص تبين مصرع التلميذ، يبلغ من العمر 12 عامًا، بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في مدينة الوقف، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأسوان

كما تعرض 4 أشخاص، للإصابة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمركز أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص فى الحادث، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن المصابين هم: حسين محمد عيد 13 سنه اشتباه كسر الزراعي الأيمن، أبو الحسن محمد عيد 11 سنة جرح بالرأس وكدمات وأحمد محمد عبد الرازق 9 سنوات اشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد عبد الرازق شحات 59 سنة اشتباه كسر بالزراع اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.