الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

وفاة شاب علي يد شقيقه فى ابوصوير بالإسماعيلية

الشرطة تنتقل لمكان
الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

أقدم شخص علي قتل شقيقه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في مشاجرة وقعت بينهما بسبب الخلافات العائلية.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة  يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين مقيمين في منطقة أبو بلح بمركز ابو صوير الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن وفاة شاب علي يد شقيقه، ونقل الجثمان الي المستشفي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفرد كردون أمنياََ حول مكان الواقعة.

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