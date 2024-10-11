وفاة شاب علي يد شقيقه فى ابوصوير بالإسماعيلية

أقدم شخص علي قتل شقيقه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في مشاجرة وقعت بينهما بسبب الخلافات العائلية.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين شقيقين مقيمين في منطقة أبو بلح بمركز ابو صوير الإسماعيلية.

أسفر الحادث عن وفاة شاب علي يد شقيقه، ونقل الجثمان الي المستشفي لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفرد كردون أمنياََ حول مكان الواقعة.