تكليف 15 شخصا من برنامج القيادات الشابة بشغل مناصب عليا بقطاع البترول

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف 15 موظفا من الإدارات المختلفة للقطاع بمناصب قيادية لصقل خبراتهم ولاستكمال لمسيرة التطوير والتجديد بالوزارة

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.

وتضمن القرار ما يلي: