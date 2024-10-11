في عيد ميلادها.. كارلا حداد أيقونة الأنوثة والرقي (صور)

تملك الإعلامية اللبنانية كارلا حداد ذوق متمرد ينجذب للأزياء الراقية والناعمة والجرئية في كثيرًا من الأحيان لتكن مثال تقتدي به صاحبات الذوق المتمرد لانها من مواليد برج الميزان المحب دائما للتجديد ويقدر الأناقة والجمال ليكن دائما محط الأنظار.

وتحتفل كارلا حداد بيوم عيد ميلادها الموافق 11 أكتوبر، فهي من أبرز الإعلاميات المهتمات بعالم الموضة والأناقة كما انها تملك من الذكاء ما جعلها في صادرة القائمة لقدرتها على تنوع بين إطلالاتها الكاجوال البسيطة والعصرية والكلاسيك وصولًا الي تصاميم فساتين السهرة المفعمة بالأنوثة التي تبرز سحر قوامها.

ومن المعروف أن تتمتع كارلا بحس فني يعكس شخصيتها، ولذلك تحرص على مشاركة متابعيها إطلالاتها المختلفة في صفحة خاصة بأزيائها، وهو ما يلهم كثيراً من النساء لمواكبة الموضة الرائجة، وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز إطلالاتها لنحتفل اليوم معاها بعيد ميلادها.

المزج بين قطع الأزياء الكاجوال والرسمية

نجحت كارلا حداد في المزج بين الطابع الكاجوال والرسمي في بعض الإطلالات لتلائم العمل والمساء في الوقت نفسه، مثل هذه الإطلالة بالجاكيت القصير مع تيشيرت أبيض وبنطلون جينز بخصر مرتفع وساق مستقيمة ممزقة على الركبتين، وأكملت اللوك بحقيبة يد بيج ناعمة من الجلد الراقي، وصندل بيج بكعب عالٍ.

المزج بين قطع الأزياء الكاجوال والرسمية

الكارديجان مع التنورة الجلدية

نجحت كارلا حداد في أظهار ذكائها لتنسيق قطع الأزياء مع بعضها البعض لتطل بإطلالة موفقة ومميزة في آن واحد، وهذا ما اكدته في إطلالتها عندما نسقت قطع الأزياء معاً بأسلوب موفق ومميز، وهنا نسقت الكارديجان الرمادي مع تنورة جلد بني بقصّة واسعة، مع حزام بني وبوت بني طويل، وأضافت لمسة نابضة بالحياة بحقيبة ميتاليكية باللون الزهري تتناغم مع اللوك، وتتميز هذه الإطلالة بتناسبها مع النهار والمساء أيضاً في موسم الخريف أو الشتاء.

الكارديجان مع التنورة الجلدية

إطلالة نهارية بالتوب الأسود مع البنطلون الكارجو

وتحرص كارلا دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة وهذا ما شاهدناه ضمن إطلالاتها لتبرز رشاقتها بهذة الإطلالة المميزة عندما ظهرت بالتوب الأسود الضيق مع بنطلون كارجو باللون الأخضر الزيتي بتصميم مرتفع الخصر، والتي تتناسب مع النهار للحصول على لوك عصري، وأكملته بحقيبة كتف سوداء وأقراط حلقات ذهبية، فضلاً عن الساعة المعدنية، ونظارة الشمس الكلاسيكية.

كارلا حداد

فستان كارلا حداد بصيحة البيبلوم

مازالت كارلا حداد تستغل خبرتها في مجال الموضة لانها عملت فترة في مجال عارضات الأزياء لذا ذوقها مختلف ومميز وهذا ما اكدته لنا بظهورها بصيحة البيبلوم Peplum بقوة في عالم الموضة.

وتألقت كارلا بفستان أنيق بهذه الصيحة باللون الأبيض مع تطريزات فضية ناعمة، وهو بدون أكمام مع تنورة ماكسي بشق جانبي، من توقيع روني أبو حمدان Rony Abou Hamdan Couture، وتميز بقصّة أنثوية تحدد الخصر، ونسقت معه مجوهرات ذهب مرصعة بالألماس.

كارلا حداد

فستان كارلا حداد بصيحة البيبلوم

الفستان الأسود أساسي في خزانة كارلا حداد

يحتل الفستان الأسود مكانة خاصة في خزانه كارلا حداد لانها من القطع الأساسي التي تبرز أنوثتها ورقي ذوقها في آن واحد في مقابلتها وظهورها الإعلامي والتليفزيوني أمام جمهورها.

ونوعت كارلا حداد بين تصاميم فساتين السهرة السوداء وهذا يعني أنه اللون المفضل لها ولا تستطيع الاستغناء عنه، حيث تختار التصاميم الأنثوية التي تبرز قامتها الممشوقة، مثل هذا الفستان بصيحة الكم الواحد مع قصّة ضيقة تحدد الخصر بكشاكش ناعمة، وتنورة بشق أمامي طويل.

كارلا حداد

كارلا حداد

الجمبسوت بديل عملي لفساتين السهرة بأسلوب كارلا حداد

برزت العديد من موديلات الجمبسوت المصممة من خامة الكريب مع الدانتيل الناعم في خطوط الموضة العالمية ليصبح الخيار الأمثل لبديل فساتين السهرة وهذا ما اعتمدته كارلا حداد عندما تألقت بأحدث صيحات الجمبسوت المزين بالدانتيل والياقة المرتفعة مع قصّة مستقيمة بحزام رفيع حول الخصر، وهو من توقيع بيندي بارك Bendy Bark.

كارلا حداد

كارلا حداد

كارلا حداد

قصة حورية البحر تعكس رشاقة قوام كارلا حداد

ومن ضمن إطلالات كارلا حداد تألقها بهذا الفستان الأزرق البرّاق بالياقة الـHalter وقصّة حورية البحر التي تبرز انحناءات الجسم، والمزين بتطريزات برّاقة تزيد من فخامته، حيث إنه طويل ويصل إلى الأرض، مما يكسبها طولاً ورشاقة، وهو من توقيع المصمم جان فارس Jean Fares Couture.

كارلا حداد

إطلالات كارلا حداد بفساتين السهرة البرّاقة

إلى جانب الفساتين السوداء، تتألق كارلا في العديد من المناسبات بفساتين سهرة مزينة بتطريزات برّاقة بما يواكب آخر صيحات الموضة، ففي هذه الإطلالة، اعتمدت فستان Nude بخيوط برّاقة وبصيحة الشراشيب الرائجة، وهو بصيحة الكم الواحد وشق أمامي طويل، وهو من تصميم بيندي بارك Bendy Bark، ونسقت معه حذاء بيج يتناغم مع الفستان.

كارلا حداد