إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة بأسوان

تعرض 4 أشخاص، للإصابة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمركز أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص فى الحادث، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن المصابين هم: حسين محمد عيد 13 سنه اشتباه كسر الزراعي الأيمن، أبو الحسن محمد عيد 11 سنة جرح بالرأس وكدمات وأحمد محمد عبد الرازق 9 سنوات اشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد عبد الرازق شحات 59 سنة اشتباه كسر بالزراع اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 17 شخص إثر حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل علي طريق مطروح

كما تعرض 17 شخص للاصابة بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل عند الكيلو 165 على طريق "مطروح - الإسكندرية الساحلى" في الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، كلا من "أمير نعماني زهران 29 سنة عامل من المنوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد اللطيف محمد 45 سنة عامل من الشرقية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووائل عبد النعيم 28 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود محمد رمضان 29 سنة عامل من بني سويف اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى وشريف ظريف 48 سنة عامل من بني سويف مصاب بكدمة في الصدر وشريف سيد محمود 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بكدمه بالجانب الأيمن وعبدالرحمن سيد 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بخلع بالكتف الأيسر وأحمد محمد عبداللطيف 28 سنة عامل من البحيرة اشتباه كسر بالحوض وطه جلال علام 23 سنة عامل من الغربية اشتباه كسر بالذراع الايمن وحسام أيمن محمد 26 سنة عامل من المنصورة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد شحاتة إبراهيم 22 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعبد الباسط جمال محمد السيد 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمود محمد علي 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكسر بالزراع الأيمن ومحمد ابراهيم 28 سنة عامل من البحيرة كدمة بالعين اليمنى ومحمود محمد فوزي 30 سنة عامل من السويس كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد أيمن محمود 27 سنة عامل من الشرقية كدمة بالراس ومحمد أحمد محمد 33 سنة عامل من القاهرة كدمة بالركبة اليسرى.