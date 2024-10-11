إصابة 17 شخصا إثر تصادم ميني باص مع سيارة نقل على طريق مطروح

تعرض 17 شخصا للإصابة بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل عند الكيلو 165 على طريق "مطروح - الإسكندرية الساحلى" في الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، كلا من "أمير نعماني زهران 29 سنة عامل من المنوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد اللطيف محمد 45 سنة عامل من الشرقية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووائل عبد النعيم 28 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد رمضان 29 سنة عامل من بني سويف اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى، وشريف ظريف 48 سنة عامل من بني سويف مصاب بكدمة في الصدر، وشريف سيد محمود 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بكدمه بالجانب الأيمن، وعبدالرحمن سيد 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بخلع بالكتف الأيسر، وأحمد محمد عبداللطيف 28 سنة عامل من البحيرة اشتباه كسر بالحوض، وطه جلال علام 23 سنة عامل من الغربية اشتباه كسر بالذراع الايمن، وحسام أيمن محمد 26 سنة عامل من المنصورة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد شحاتة إبراهيم 22 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الباسط جمال محمد السيد 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمود محمد علي 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكسر بالزراع الأيمن، ومحمد ابراهيم 28 سنة عامل من البحيرة كدمة بالعين اليمنى، ومحمود محمد فوزي 30 سنة عامل من السويس كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أيمن محمود 27 سنة عامل من الشرقية كدمة بالراس، ومحمد أحمد محمد 33 سنة عامل من القاهرة كدمة بالركبة اليسرى.

غدا ..ثاني جلسات محاكمة أمام عاشور لاتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن

كما تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري، لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

وشهدت الجلسة السابقة تقديم المحامي علي فايز، دفاع فرد الأمن المجني عليه، مذكرة إلى هيئة المحكمة، طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على إمام عاشور، كما تقدم بطلب بتعديل القيد والوصف من اتهام بالاعتداء بالضرب، إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وتغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة أكتوبر.

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي؛ في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.