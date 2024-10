تكليف المهندس محمد مصطفى بمهام معاون مساعد العضو المنتدب لشركة الغازات للتكنولوجيا والاتصالات

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس محمد مصطفى - مدير عام مساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة الفرعونية للبترول - بمهام معاون مساعد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حصل المهندس محمد مصطفى على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة عين شمس في عام 2002. ونال درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 2023.

بدأ حياته الوظيفية بقطاع البترول في شركة السويس للزيت في أغسطس 2004 ، ثم انتقل للعمل بشركة شمال العلمين في 2009 ، ثم انتقل بعد ذلك للعمل بشركة الفرعونية للبترول في عام 2010، وخلال تلك الفترة تولى عدد من المهام منها عضو برنامج التحول الرقمي بفريق تحديث البنية التحتية لقطاع البترول، والعمل من خلال برنامج التحول الرقمي على تنفيذ مشروع Consolidated Datacenter لقطاع البترول.

وحصل المهندس/ محمد مصطفى فتيح على العديد من البرامج التدريبية، على سبيل المثال: برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بوزارة البترول والثروة المعدنية Middle Management Programوبرامج

Developing Great Managers Project Management Professional (PMP) Certified Ethical Business Transformation using Big Data and Data Science ITIL v3 service HP AIS and ASE MCSA and MCSE CCNA and CCNP Hacker .Certified Datacenter Design Professional management

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.