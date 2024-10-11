الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

التنمية المحلية تتابع جهود المنيا لتنفيذ مبادرة "بداية"

مبادرة بداية لتوزيع
مبادرة بداية لتوزيع السلع المخفضة

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، لتنفيذ فعاليات مبادرة "بداية جديده لبناء الإنسان"، التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف الإستثمار فى رأس المال البشرى ، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان.

 

 والعمل على ترسيخ الهوية المصرية ، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة ، فى مختلف أقاليم الجمهورية ، لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.، ففي محافظة المنيا ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،  بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” .

 

وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، قامت مديرية التموين بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص ست سيارات لبيع السلع الغذائية مثل ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، الطماطم، البصل، والخيار، بالإضافة،  إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة ، لتجوب أحياء مدينة المنيا الجديدة ، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوفير السلع وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق.

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