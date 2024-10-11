التنمية المحلية تتابع جهود المنيا لتنفيذ مبادرة "بداية"

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، لتنفيذ فعاليات مبادرة "بداية جديده لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف الإستثمار فى رأس المال البشرى ، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان.

والعمل على ترسيخ الهوية المصرية ، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة ، فى مختلف أقاليم الجمهورية ، لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.، ففي محافظة المنيا ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية ، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة سواء ثابتة أو متحركة ، ضمن فاعليات مبادرة “بداية” .

وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، قامت مديرية التموين بالتعاون مع قسم مباحث التموين ، بتخصيص ست سيارات لبيع السلع الغذائية مثل ، السكر، الأرز، الزيت، البطاطس، الطماطم، البصل، والخيار، بالإضافة، إلى بيع اللحوم البلدية والمجمدة ، لتجوب أحياء مدينة المنيا الجديدة ، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتوفير السلع وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق.