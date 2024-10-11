تصعيد المهندس كيرلس كميل معاونا لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس كيرلس كميل عبد القدوس - مدير إدارة تخطيط الإنتاج بشركة أسيوط لتكرير البترول - بمهام معاون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

حصل المهندس كيرلس كميل علي بكالوريوس هندسة التكرير والبتروكيماويات من جامعة السويس في 2009، كما حصل على درجة ماجيستير الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في 2015. بدأ حياته العملية كمهندس تفتيش هندسي على أجهزة ومعدات الحفر بشركة تترا لفت للخدمات البترولية، ثم التحق بالعمل بشركة أسيوط لتكرير البترول في 2011، وخلال حياته العملية شغل عضوية العديد من اللجان والمشروعات مثل فريق البرمجة الخطية بشركة أسيوط لتكرير البترول مع فريق Haverlyو Aspen - مشروع تطبيق برنامج ERPإدارة وتطبيق الأصول بشركة أسيوط لتكرير البترول والمعد من قبل شركة SAP - تطبيق نظام سلامة العمليات بشركة أسيوط - تشغيل برنامج إدارة الأصول بشركة أسيوط لتكرير البترول - ربط شركة أسيوط لتكرير البترول بشركة أنوبك - زيادة السعة التخزينية بشركة أسيوط عن طريق إنشاء خمسة مستودعات جديدة - التحول الآلي لمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول . كما أنه يقوم بالمحاضرة بالمعهد الوطني للبترول منذ 2020 في مواد تشغيل وصيانة الطلمبات - الأمن الصناعي - صناعة تكرير البترول - هندسة الحفر).

كما حصل على العديد من البرامج التدريبية، على سبيل المثال (برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة “Middle Management Program بوزارة البترول والثروة المعدنية - برنامج تدريبي عن تعزيز استخدام الهيدروجين كطاقة نظيفة - دورة تدريب المتدربين (TOT) - كما حصل علي العديد من الدورات التدريبية في مجال الأمن الصناعي وأنظمة التحكم الآلي والمضخات).

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.