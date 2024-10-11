تكليف المهندس حسن عبد الوهاب بمهام معاون رئيس مجلس إدارة شركة «إيكم»

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس حسن عبد الوهاب مدير إدارة العمليات بشركة إيبروم - بمهام معاون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

حصل المهندس حسن عبد الوهاب على بكالوريوس هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات من جامعة قناة السويس في عام 2007. وبدأ حياته الوظيفية في الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات - إيبروم في يناير 2008، وتدرج بالمناصب حتى وصل إلى درجة مدير إدارة العمليات بشركة إيبروم، وخلال تلك الفترة تولى عدد من المهام منها تشغيل مجمع الألكيل بنزين الخطي بشركة إيلاب، وأعمال تطوير مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية للبترول، ومراجعة التصميمات الهندسية لوحدة نزع الاسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول، ومراجعة التصميمات الهندسية واستلام نظام التشغيل من شركتي Tech & Schneider بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وعضو لجنة كفاءة الطاقة، وعضو لجنة سلامة العمليات وتقرير الحوادث.

كما حصل عبد الوهاب على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة “Middle Management Program بوزارة البترول والثروة المعدنية، وبرنامج تأهيل كفاءات العاملين في مجال كفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحصل على شهادة ®CEM مدير طاقة معتمد - من الجمعية الأمريكية لمهندسي الطاقة، ودورات تدريبية في إدارة المشروعات وإدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، كما حصل على شهادة ®PSMالمعتمدة في مجال إدارة سلامة العمليات وبرنامج تدريب المدربين TOTمن هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وشركة KBC، وشهادات أخرى تخصصية.

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.