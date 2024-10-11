أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة وتواصل النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه تحت عجلات قطار بالجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط "هشام. م. س" من قرية بهبيت بالعياط، أسفل عجلات قطار بمحطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع والأجهزة الأمنية، وتم انتشال جثمان الشاب وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة.

حبس تشكيل عصابى تخصص بتهمه ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل بالاقصر

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) يفيد بأنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين) باعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها عقب استدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.