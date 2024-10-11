تصعيد المهندس حسين حسني لمنصب معاون العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس حسين حسني مدير إدارة مركز التحكم القومي بشركة جاسكو بمهام معاون العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

حصل المهندس حسين حسني على بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية من جامعة عين شمس في عام 2008. ونال درجة ماجستير إدارة الأعمال - إدارة استراتيجية من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 2021.

بدأ حياته الوظيفية في الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) في عام 2010 بمحطة ضواغط دهشور، ثم تدرج بالمناصب حتى وصل إلى درجة مدير إدارة مركز التحكم القومي، وخلال تلك الفترة تولى عدد من المهام منها قيادة الفريق المسئول عن وضع خطط تشغيل الشبكة اليومية والأسبوعية، ومتابعة أنماط الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، وعضو لجنة تحديث برنامج المحاكاة للشبكة القومية للغازات الطبيعية، ووضع مناورات التشغيل اللازمة لضمان وصول الغاز لكافة مستهلكي الشبكة القومية، ووضع وتنفيذ الخطط للتعامل مع حالات الطوارئ بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

كما حصل على العديد من البرامج التدريبية، على سبيل المثال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بوزارة البترول والثروة المعدنية، ودورة تدريبية في إدارة المشروعات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والعديد من البرامج تخصصية في برامج المحاكاة للشبكة وبرامج صيانة التوربينات الغازية.

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.