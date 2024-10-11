تكليف داليا العشماوي بمهام معاون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندسة داليا العشماوي - مدير إدارة عمليات الشبكات ومركز التحكم القومي بشركة جاسكو - بمهام معاون رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)

حصلت المهندسة داليا العشماوي على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 2010. ونالت درجة ماجستير إدارة الأعمال - إدارة استراتيجية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عام 2021.

بدأت العشماوي حياتها العملية في الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) في عام 2011، حتى وصلت إلى درجة مدير إدارة عمليات الشبكات / مركز التحكم القومي، وخلال تلك الفترة تولت عدد من المهام مثل: تحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكة القومية للغاز، وتجميع وحفظ البيانات بقواعد البيانات، وإجراءات صيانة وقائية لمركز التحكم التبادلي، وإنشاء موقع للإدارة لمشاركة البيانات وإنشاء التقارير بشكل دوري.

حصلت العشماوي على عدد من برامج التدريب منها برنامج المرأة تقود بالأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة "Middle Management Program" بوزارة البترول والثروة المعدنية، وبرنامج كن سفيراً بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج ماكنزي - Forward.

جاء ذلك استمرارا لسياسة الوزارة في الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجي برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث لما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، وتفعيلا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التي أطلقتها الوزارة في ٢٣ سبتمبر الماضي والتي تستمر لمدة 18 شهرا ضمن "المرحلة المتقدمة" من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء.

حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف عدد 15 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاوني وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.