حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في حيفا بصلية صاروخية

استهدف حزب الله مساء اليوم الجمعة، تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-2024، تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.