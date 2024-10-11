الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص بتهمه ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابي تخصص بتهمه ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل بالأقصر

تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) يفيد بأنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين) باعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها عقب استدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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