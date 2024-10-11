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اليونيفيل: إصابة جنود وسقوط جدران الموقع جراء انفجارات إسرائيلية مروحيات الاحتلال تنقل جنودًا إسرائيليين سقطوا في حيفا
الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اليونيفيل: إصابة جنود وسقوط جدران الموقع جراء انفجارات إسرائيلية

اليونيفيل
اليونيفيل

 أعلنت اليونيفيل، أن مقرها في الناقورة تعرض صباح اليوم الجمعة، لانفجارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال الـ48 ساعة الماضية، أصيب خلالهما جنود وسقطت جدران عدة.

 

 وأضافت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عبر حسابها، أن جنديين من قوات حفظ السلام أصيبوا في انفجارين وقعا بالقرب من برج مراقبة، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى في صور، فيما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة.

 وأشار اليونيفيل، إلى أن اليوم سقطت عدة جدران في موقع الأمم المتحدة 1-31، بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة، عندما ضربت جرافة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية محيط الموقع وتحركت دبابات قوات الدفاع الإسرائيلية بالقرب من موقع الأمم المتحدة، وبقيت قوات حفظ السلام التابعة لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة وتعزيز الموقع.

وأكد اليونيفيل أن هذه الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تخدم في جنوب لبنان بناءً على طلب مجلس الأمن بموجب القرار 1701 (2006)، في خطر شديد للغاية.

 

 

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