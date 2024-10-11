الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

السيطرة على حريق في محيط مطار القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي، وفقا لبيان ميناء القاهرة.

السيطرة علي حريق في محيط مطار القاهرة

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، إنه على الفور قامت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي المسؤول عن تأمين وحمايه المطار من الداخل والخارج، بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه، وتم إخماده في الحال، وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أية خسائر أو إصابات.

كما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنًا قيام قائد سيارة «مينى باص» بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السائق.

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