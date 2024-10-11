خاص| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.. صور

بدأت منذ قليل، الاستعدادات النهائية لحفل إفتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٣٢، مساء، ويفتتحه مساء اليوم، الجمعة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، ورئيس المهرجان بحضور الدكتور خالد داغر مدير المهرجان.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في ساحة الأوبرا بعرض يقدمه شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر، يلي ذلك افتتاح وزير الثقافة معرضى الخط العربي للفنانين المكرمين خليفة أحمد الشيمي ومحمد حسن أحمد بقاعة صلاح طاهر.

ومن داخل مسرح النافورة تبدأ مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، وكلمة لرئيسة المهرجان والمؤتمر، ثم يلقي وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التى تستمر على مدار ١٤ يومًا حتى الخميس ٢٤ أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة "النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم ٤٧ حفلًا بمشاركة ١١٣ فنانًا منهم ٧٦ مطربًا ومطربة.

مهرجان الموسيقى العربية

كما يكرم وزير الثقافة ورئيسة الأوبرا ١٩ شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم "اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن أحمد (مصر)، الأستاذة الدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر).

الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم (وزير الثقافة الأسبق).

يخرج حفل الافتتاح مهدي السيد وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، ويتضمن عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن. بعدها ظهور مميز للفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق.

أما الفاصل الثاني من الحفل فيحييه النجم الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه وأغانى الزمن الجميل.