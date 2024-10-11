إصابة أم وأطفالها بحريق شقة سكنية بالإسكندرية

أصيبت أم و3 من أبنائها بحروق الاختناقات إثر نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الثالث من عقار كائن في منطقة الورديان، غرب الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كأن مدير أمن الاسكندرية قد تلقى إخطار من _مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص، ونشوب حريق في شقة بعقار كائن بالورديان.

وانتقلت الشرطة رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإخماد النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات.

انتقل إلى مكان الحادث فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية لمعاينة الحادث وسؤال شهود عيان بشأن الواقعة ٠

وفي سياق آخر، كانت شرفة بالطابق الخامس من عقار كائن في شارع سوتر، وسط الإسكندرية، قد انهارت، صباح اليوم الجمعة، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.