تعليم سوهاج تواصل فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بالمدارس

تواصل مدارس محافظة سوهاج والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة فعاليات المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى) تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية وإشراف ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم حيث تم عقد عدد من الندوات والمحاضرات بالطلاب والمعلمين بهدف نشر وتحقيق أهداف المبادرة .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية غرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والاستثمار فى رأس المال البشرى واستغلال الطاقات البشرية المتميزة لتحقيق التنمية الشاملة .

وأكد اشرف مكى مدير إدارة التخطيط والمشروعات منسق عام المبادرة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج على أن المبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال مجموعة من برامج التنمية المستدامة للمعلمين بجانب تحسين جودة العملية التعليمية بمدارس المحافظة من خلال استغلال ورفع كفاءة المعلمين والاستغلال الأمثل لكافة الأنشطة التعليمية بمدارس المحافظة واستغلال الامكانيات المتاحة لتوفير مناخ تعليمى متميز للطلاب.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات المبادرة نظمت إدارة التدريب بإدارة المنشاه التعليمية تحت إشراف ورعاية محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج والعضو المنتدب ندوة تحت عنوان ( نحو تفكير ايجابى والتنمية المهنية) لعدد من المعلمين بمدرسة الكمال الإبتدائية ومدرسة علي بن طالب الإبتدائية حيث تهدف الندوة إلى تنمية ورفع كفاءة المعلمين فى حل المشاكل وخلق طاقه إيجابية للعمل والتعاون لدى الطلاب والمعلمين .

وعقدت وحدة الدعم والتواصل بإدارة جرجا التعليمية جنوب محافظة سوهاج تحت إشراف ورعاية الدكتورة منى طرخان مدير عام الإدارة الدورة التدريبية لعدد من المعلمين والموجهين لمناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بالطلاب وكيفية حلها منها قضية التسرب من التعليم وعدد من المشكلات النفسية لدى الطلاب المتعلقة بالخوف والانطواء.

وفى ذات السياق نظمت إدارة البلينا التعليمية تحت إشراف ورعاية أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج اجتماعا موسعا مع رؤساء أقسام الإدارة والموجهين الأوائل بالإدارة لمتابعة خطط العمل المشتركة فيما بينهم لتنفيذ أهداف المبادرة كما قامت مدرسة الشهيد حسني حماد الثانوية بقرية عرابة ابيدوس بالبلينا بنشر أهداف المبادرة على طلاب المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية الصباحية.

وتحت عنوان (المعلم بين الحقوق والواجبات) عقدت إدارة المراغة التعليمية شمال محافظة سوهاج تحت إشراف كمال عثمان مدير عام إدارة المراغة التعليمية الندوة التثقيفية لعدد من المعلمين والموجهين الأوائل لنشر أهداف المبادرة وفى إطار متابعته لأنشطة المبادرة شهد الدكتور أحمد خليفة مدير عام إدارة طما التعليمية فعاليات الندوة التثقيفية بمدرسة طما للتعليم الأساسي تحت عنوان ( بداية جديدة نحو مستقبل أفضل ) بحضور عدد من المعلمين والموجهين والطلاب لنشر أهداف المبادرة .

وحول أهمية التكامل والتعاون المشترك بين أولياء الأمور والمعلمين لتحقيق مناخ تعليمى متميز للطلاب شهد أيمن تمام مدير عام إدارة سوهاج التعليمية اللقاء الموسع بمجلس الأمناء للأباء والمعلمين بإدارة سوهاج التعليمية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالإدارة وذالك فى إطار خطه عمل المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري) لتحقيق التنمية المستدامة.