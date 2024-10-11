هيئة تنمية الصعيد تشارك في معرض أجرينا الدولي بدورته الـ ٢٤

تشارك هيئة تنمية الصعيد تشارك فى معرض أجرينا الدولى فى دورته ال ٢٤ بقيادة اللواء مهندس شريف أحمد صالح.

ويهدف المعرض إلى دعم وتطوير مشروعات الثروة الداجنة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الإنتاجية لتقليل الإعتماد على الإستيراد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ضم المعرض عدة قطاعات منها الأعلاف، تكنولوجيا المعلومات، معدات صناعة الدواجن، المجازر، والمصانع، بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية لبحث مستقبل صناعة الدواجن في مصر.

ويُعد “أجرينا” أحد أهم المعارض المتخصصة في مجالات الدواجن، الثروة الحيوانية، والأسماك في منطقة الشرق الأوسط.

شهد إفتتاح المعرض حضور الدكتور /ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ /خالد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة معرض “أجرينا”.

من جانبه أكد اللواء شريف صالح على أهمية رفع كفاءة وتطوير المشروعات المختلفة، خصوصًا مشروعات الإنتاج الزراعي، الحيواني، والدواجن، نظرًا لأهميتها في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتحقيق أهداف الأمن الغذائي للدولة، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استمرارية المشروعات القائمة، وزيادة الإنتاج، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات جديدة.

وأوضح أن التعاون مع معرض “أجرينا” يأتي كجزء من استراتيجية الهيئة لدعم وتطوير المشروعات، وتوفير احتياجات مزارع الدواجن، الثروة الحيوانية،ويُعقد المعرض في مقر مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من 10 إلى 12 أكتوبر، ويشمل مجالات الأعلاف، الإنتاج الداجني، الأدوية البيطرية، والأسمدة الزراعية.

الهدف من المشاركة هو فتح آفاق تسويقية جديدة، وتعزيز فرص تصدير منتجات المشروعات، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات الدولية لتحديث التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعات الحيوية.

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