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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

ارتفاع جديد بسعر الجنيه الذهب.. اعرف التفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2024، بأكثر من 120 جنيهًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ الجنيه الذهب 28600 جنيه مقابل 28480 جنيهًا.

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الذهب يواصل الارتفاع مع توقعات بخفض الفائدة

 

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر، أحد أهم أدوات الاستثمار، ويسجل طلبًا مرتفعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

وارتفع سعر الذهب في مصر، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط السعري بينهما خلال الفترة الأخيرة، والآن يحاول الذهب اكتساب المزيد من الزخم للصعود خاصة أن وتيرة ارتفاع سعر الذهب المحلي تكون أسرع من وتيرة الهبوط.

 ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3585 جنيها للجرام، وذلك بعد أن فشل في كسر منطقة المستوى 3550 جنيها للجرام ليرتد السعر لأعلى بشكل سريع، ويقوم السعر بتجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار المستوى 3600 جنيه للجرام.

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