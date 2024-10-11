ارتفاع جديد بسعر الجنيه الذهب.. اعرف التفاصيل

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2024، بأكثر من 120 جنيهًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ الجنيه الذهب 28600 جنيه مقابل 28480 جنيهًا.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر، أحد أهم أدوات الاستثمار، ويسجل طلبًا مرتفعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

وارتفع سعر الذهب في مصر، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط السعري بينهما خلال الفترة الأخيرة، والآن يحاول الذهب اكتساب المزيد من الزخم للصعود خاصة أن وتيرة ارتفاع سعر الذهب المحلي تكون أسرع من وتيرة الهبوط.

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3585 جنيها للجرام، وذلك بعد أن فشل في كسر منطقة المستوى 3550 جنيها للجرام ليرتد السعر لأعلى بشكل سريع، ويقوم السعر بتجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار المستوى 3600 جنيه للجرام.