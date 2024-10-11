الذهب يواصل الارتفاع مع توقعات بخفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن دعمت بيانات جديدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات.

تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0514 بتوقيت غرينتش لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 258 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، مقابل تقديرات بارتفاعها إلى 230 ألف طلب.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84.4 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مقارنة بتوقعات بنسبة 76 بالمئة قبل البيانات، إلى جانب احتمال بنسبة 15.6 بالمئة لإبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وفي الشرق الأوسط، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربات إسرائيلية على وسط بيروت مساء الخميس أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

ارتفاع الفضة والبلاديوم

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 976.55 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمئة.