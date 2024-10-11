رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي موجهي العموم

عقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعا موسعا مع موجهي العموم بالمنطقة، لمناقشة تقارير سير العملية التعليمية، وبحث إجراءات تنفيذ القوافل التعليمية بإدارتي دار السلام والبلينا الأزهريتين لسد العجز في مختلف التخصصات، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية.

ناقش الاجتماع الذي تم بحضور هيثم خلف مرزوق مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذ الطيب محمود سالم، مدير إدارة التنسيق تقارير متابعة سير العملية التعليمية، وشدد الدكتور أحمد حمادي على أهمية تقارير متابعة المعاهد من التوجيه وتدوين كافة النقاط التي تحتاج دراسة أو معالجة لتطوير أداء المعاهد الأزهرية، وكيفية التنسيق بين التوجيه العام والإدارات والتوجيه المتابع.

وأكد رئيس المنطقة، أن الهدف من كل الترتيبات التي يتم تطبيقها هو انتظام العملية التعليمية لتكون فى مصلحة الطالب الأزهرى، وذلك في ضوء تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الواردة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل كرمت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م وحفظة القرآن الكريم وذلك في احتفالية كبرى بقاعة الاحتفالات بديوان عام المنطقة بحضور فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية وفضيلة الشيخ محمد زكي، الأمين العام السابق للجنة العليا للمصالحات وفضيلة الشيخ محمود الحويط، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني السابق والعديد من مديري الإدارات وأولياءالأمور والطلاب، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"

بدأت الاحتفالية التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب عبد الحميد الهلاوي، وتضمنت العديد من الفقرات المتنوعة والإنشاد الديني.

وخلال كلمته هنأ الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة الطلاب والطالبات الأوائل بما حققوه من تفوق ونجاح، مقدمًا الشكر لأولياء أمورهم على رعايتهم لابنائهم ودعمهم والحرص على تفوقهم ؛ فهم مثال يحتذى به يجب أن يقتدي به جميع الطلاب، واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب والطالبات وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز مالية وهدايا تذكارية.

وأوضح محمد جمال، مدير إدارة رعاية الطلاب أن التكريم شمل أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية بالمراحل التعليمية كافة ضم عدد (١١) طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية و(٢٦) بالمرحلة الإعدادية و(٢٠) بالمرحلة الابتدائية و(٢٠) من حفظة القرآن الكريم و(١٧) طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية.