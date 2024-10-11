منزل توم كروز في مرمى إعصار فلوريدا

لم يتمكن توم كروز من إخفاء نظرة القلق التي غلبت على ملامحه أثناء وصوله إلى لندن يوم الأربعاء وسط تحذير من إعصار في فلوريدا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصدر المسؤولون في فلوريدا تحذيرات أخيرة للمواطنين الذين رفضوا الإخلاء في الساعات القليلة الماضية قبل وصول الإعصار ميلتون إلى اليابسة، وطلبوا منهم إخلاء المنازل في الحال مع بدء الكثير من الأعاصير في ضرب الولاية.

ومن المتوقع أن يكون المجمع السكني الكبير الذي يملكه الممثل وعالم السيانتولوجيا الشهير توم كروز في كليرواتر بولاية فلوريدا في عين العاصفة.

ووصل توم كروز إلى لندن وعلامات القلق تبدو جلية عليه، بعد أن طار بطائرته الهليكوبتر، إلى مطار باترسي في لندن برفقة شقيقته ماريان والممثلين سيمون كوبو ومارتينا فيراغامو، على بعد آلاف الأميال من منزله.

ويتسابق الملايين في فلوريدا مع الزمن لإخلاء منازلهم قبل أن تضرب "عاصفة القرن" مدينة تامبا مع اقتراب إعصار ميلتون القاتل من الولاية.

حذر مسؤولون من أن أولئك الذين اختاروا البقاء والنجاة من إعصار ميلتون سوف يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة مشاكلهم بأنفسهم.

ولم يتردد مسؤولو خدمات الطوارئ في تقييم الأضرار التي قد تسببها إعصار ميلتون، حيث بذلوا قصارى جهدهم للتأكيد على الإمكانات القاتلة للعاصفة التي تضرب الشواطئ العاجزة، وتذكير السكان بالدمار الذي أحدثه إعصار هيلين قبل أسابيع فقط.

وقالت مديرة إدارة الطوارئ كاثي بيركنز في مؤتمر صحفي عقدته صباح الأربعاء: "عليكم الخروج الآن من منازلكم".

يعيش توم كروز في شقته في فلوريدا منذ عام 2016 عندما ودع عقاراته في بيفرلي هيلز مقابل 39 مليون دولار، وانتقل إلى هذا المسكن بسبب قربه من المقر الدولي لعلم الساينتولوجي، ويقال إنه كان سعيدًا للغاية هناك.

تتميز شقة توم كروز البنتهاوس المذهلة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات بحوض سباحة خاص بطول 39 قدمًا على سطح الممثل.

شفت الخطط التي تم وضعها في عام 2018 أن السطح من المقرر أن يشمل "حديقة حمام سباحة" و"مطبخ حمام سباحة" ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

تشغل الشقة البنتهاوس الطابقين العلويين من المبنى السكني، والمعروفة باسم SkyView، وتتميز بغرفة كاملة مخصصة لمحاكي الطيران.

وأظهرت الخطة أيضًا أن الشقة الفاخرة تتميز بمدخل خاص مع مصعد للسيارات بالإضافة إلى مرآب شخصي يتسع لما يصل إلى تسع سيارات.