القاهرة تحتضن ورشة عمل الاتحاد الدولي للغاز لبحث كيفية خفض الانبعاثات

عقد الاتحاد الدولى للغاز IGU ورشة عمل لجنة الاستدامة التابعة للاتحاد والتي أقيمت هذا العام في القاهرة لأول مرة، حيث استعرضت الورشة موقف الأعمال الخاصة بمجموعات عمل اللجنة المعنية بخفض الانبعاثات والممارسات البيئية والاجتماعية المستدامة والحوكمة، وذلك في إطار التعاون وتشارك الخبرات بين وزارة البترول والمؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات.

جهود مصر لخفض الانبعاثات

شدد الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ على الأهمية التي توليها الوزارة لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي وتعد ضمن الأهداف الرئيسية لقطاع البترول مما يعكس التزام الوزارة بالمفهوم الشامل للتنمية المستدامة، حيث استعرض البطل المحاور الرئيسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي في قطاع البترول، والتي تشمل اختيار الغاز الطبيعي كوقود رئيسي مكمل للطاقة الجديدة والمتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون من موارد البترول والغاز، التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء بالإضافة إلى الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته.

وأكد أهمية بحث موضوع الاستدامة في صناعة الغاز، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للغاز في الترويج لصناعة الغاز العالمية وتطوير التقنيات التي تعزز من إنتاج ونقل واستخدام الغاز بشكل أكثر استدامة، كما تم استعراض استراتيجية الوزارة في مجال خفض الانبعاثات، والجهود الفعلية لتنفيذ محاورها المختلفة عبر مجموعة من الإجراءات والمشروعات الطموحة.

وأشار المهندس خالد أبو بكر رئيس مجموعة طاقة عربية ومرشح مصر لرئاسة الاتحاد الدولى للغاز إلى نجاح المجموعة كشركة قطاع خاص رائدة في المساهمة في جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أعمال توصيل الغاز للمنازل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، وأثنى على الدعم المستمر والتنسيق الوثيق مع الوزارة كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.

أكد المشاركون في الورشة أهمية العمل الجماعي بين أطراف صناعة الغاز واللجان المختلفة في الاتحاد الدولي للغاز في سبيل رفع الوعي وبلورة الدور المحوري للغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة العالمي والذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية وفي ضوء استخداماته المتعددة وكونه مصدر لتأمين امدادات الطاقة عالمياً بأسعار ميسرة وبشكل مستدام.

كما تم التنويه على ضرورة التعاون والتكامل في إطار نقل وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات المتعلقة بخفض الانبعاثات.