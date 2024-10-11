صالون الوفد ينظم فاعلية للحفاظ على مبنى"الكوبانية" ببورسعيد

تنظم لجنة الوفد العامة ببورسعيد من خلال صالون الوفد حلقة جديدة من الصالون تحت عنوان ( "الكوبانية" تاريخ وتراث )، تقام فى الثامنة مساء اليوم بالمقر الرئيس لحزب الوفد ببورسعيد إستجابة للرأى العام فى الشارع البورسعيدى ومايدور بشأن مبنى هيئة قناة السويس .

أكدت مريم رجب نائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد وأمين صندوق اتحاد المرأة الوفدية : أن قضية مبنى هيئة قناة السويس الذى يمثل تاريخ للمدينة الباسلة حركت الرأى العام فى بورسعيد ، حيث عادت للساحة مرة أخرى فكرة تطوير المبنى التى توقفت منذ عام تقريبا ، وأصدرت هيئة قناة السويس بيانا أكدت فيه وجود مشروع تحت الدراسة لإستغلال المبنى فى مشروع إستثمارى وأعلنت إحدى الشركات الأجنبية مخططها لإستغلال المبنى التاريخى مما يعد تعد صارخ على مبنى أثرى وتاريخى ، وسوف يستضيف الصالون المتخصصين فى التاريخ والآثار ونواب بورسعيد والمهتمين بالشأن البورسعيدى ، ويقام الصالون بإشراف وتوجيه من المستشار صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة وجمال شحاتة سكرتير عام اللجنة .