التحفظ على 5 آلاف زجاجة زيت مجهولة المصدربالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية مكبرة برئاسة فريد دراز رئيس المدينة واللجنة المشكلة من مساعد رئيس المدينة، ومفتشي الرقابة التموينية بمنوفومدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الطبية بسرس الليان ومفتش الأغذية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن زيت طعام يدار بدون ترخيص وضبط 5 آلاف زجاجة زيت طعام مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، والتحفظ علي المضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا لجهود محافظة المنوفية المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وشدد محافظ المنوفية، على مواصلةالجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارساتالاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.