محافظ المنوفية يتابع تنفيذ فعاليات مبادرة" بداية جديدة لبناء الإنسان "

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنظيم فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بالاهتمام ببناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية الإنسان، وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.



وفى هذا الإطار، نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حواراً لمناقشة أهمية استفادة جميع المواطنين بالخدمات التي تقدمها المديرية والتشديد علي الدور الرقابي الفعال وتقديم مختلف صور الدعم والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين، ومناقشة تطوير سبل التعاون بين جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين والسادة مديرين الادارات لتكثيف الجهود وتقديم أفضل خدمه للمواطن.

وقامت مديرية الطب البيطري بعقد ندوة إرشادية توعوية ضمن فاعليات القافلة البيطرية العلاجية المجانية بمركز قويسنا قرية الرمالي وتم عمل التوعية اللازمة للفلاحين عن أهميه مرضى انفلونزا الطيور وخطورته وسرعة انتشاره وضرورة التحصين ضد المرض وكيفية حماية الاسرة من خطورة الإصابة بالمرض ، بالإضافة إلى توعية ربات البيوت عن طريقة التربية المنزلية الآمنة للطيور الحية (مشاريع متناهية الصغر) للمساعدة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خطة التوعية والمشاركة بالقافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمصيلحة بمركز شبين الكوم بالتعاون مع مديرية الصحة والقاء ندوه توعويه عن ترشيد استهلاك المياه وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية بترشيد الاستهلاك ، وتنفيذ عدة أنشطة بمدرسة مناره السادات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وعرض فيديوهات ومواد توعويه للطلاب بالمدرسة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والتعريف بالقطع الموفرة.

وانطلاقا من دور الازهر الشريف على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية تم تنظيم عدد من الانشطة الرياضية بمختلف الألعاب ، حيث تم تنظيم بطولة ألعاب القوى للمرحلة الابتدائية والثانوية والتي أقيمت بإستاد شبين الكوم بهدف تعزيز القيم والروح الإيجابية لدى الشباب والنشء وتنمية المهارات لديهم، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية تعليمية عن «قيمة أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع»، بمعهد فتيات البتانون الإعدادي الثانوي حيث ركز على الإيجابيات والسلبيات في عالم التكنولوجيا، محذرا الحضور من الإفراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد محافظ المنوفية، أن المبادرات الرئيسية تعد نقطة فارقة ومضيئة ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً وتعليمياً وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبنى سياسيات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ، مشيراً إلى استمرار تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستهدفها المبادرة والتي ستجوب مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وذلك على مدار 100 يوم، والمتابعة اليومية للمبادرة وتقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق مستهدفات المبادرة .