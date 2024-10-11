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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت يتحدث عن سيناريوهات الحرب والوحدة الداخلية في إسرائيل

يوآف غالانت
يوآف غالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن الوحدة الداخلية في إسرائيل مطلوبة في الحرب الحالية.

 

وأضاف غالانت "جنود الجيش في البر والبحر والجو في حالة حراسة ومصممون على ضرب العدو وحماية إسرائيل ومواطنيها".

 

وتابع غالانت أن "علينا مواجهة كل السيناريوهات المحتملة في الحرب، الوحدة مع إسرائيل مطلوبة بكل قوتها".

كما قال إن "إسرائيل ستعمل على عودة الرهائن وهزيمة العدو".

 

إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة

كان غالانت قد قال في 2 أكتوبر الجاري إن إسرائيل تقاتل على 7 جبهات مختلفة وهو أمر لم تقم به من قبل، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والعمليات القتالية في الضفة الغربية والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن والجماعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، وكذلك إيران.

 

 

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